«ПСЖ» согласовал продажу Сафонова

Французский «Пари Сен-Жермен» упомянул российского вратаря Матвея Сафонова в статусе футболиста, по которому была заключена сделка о продаже. Об этом сообщает портал Transfer Feed.



По информации источника, 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее.

Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны».

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

22 августа «ПСЖ» обыграл «Анже» со счетом 1:0, Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласен продать Джанлуиджи Доннарумму за €30 млн.