Сафонов может лишиться конкурента в «ПСЖ»

«ПСЖ» согласен продать Джанлуиджи Доннарумму за €30 млн
globallookpress.com

Французский «ПСЖ» заявил о готовности расстаться с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает журналист Фабрис Хокинс в Х.

По информации источника, наиболее вероятным считается переход 26-летнего вратаря в «Манчестер Сити», сумма сделки может составить €30 млн. Трансфер будет зависеть от того, удастся ли «горожанам» в текущее окно переходов продать бразильского вратаря Эдерсона.

12 августа стало известно, что Доннарумма не включен в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА против лондонского «Тоттенхэма». Вместо него игру провел французский голкипер Люка Шевалье, приобретенный «ПСЖ» у «Лилля» по окончании сезона-2024/25.

Итальянец выступал за парижский клуб с 2021 года. За это время он сыграл 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности. Доннарумма вместе с командой завоевал десять трофеев: четырежды он брал чемпионат Франции, дважды завоевывал Кубок страны, три раза становился победителем Суперкубка, также он стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее работники ликвидированного футбольного клуба написали заявление в Госдуму.

