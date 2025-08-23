Спасатели заявили, что забрать с пика Победы альпинистку Наговицину невозможно

Транспортировать россиянку Наталью Наговицину с пика Победы в Киргизии невозможно. Об этом сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков в беседе с ТАСС.

«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — сказал Греков.

В МЧС Киргизии ранее сообщили, что поисковая операция временно приостановлена из-за ухудшения погоды.

Наговицина получила перелом ноги на высоте 7 тыс. метров и не смогла спуститься. По данным источников SHOT, женщина не выжила. Ее тело смогут эвакуировать только при улучшении погодных условий, когда вертолет сможет добраться до вершины.

Альпинистка травмировалась 12 августа во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды.

Ранее спасение Наговициной назвали опасным.