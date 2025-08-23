Младший из братьев Емельяненко просит об УДО

Осужденный на полтора года колонии младший брат российских бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван попросил об условно-досрочном освобождении, сообщает «Ъ».

Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в Алексеевский райсуд Белгородской области. Оно будет рассмотрено 10 сентября.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

Ранее Александр Емельяненко отказался говорить о тюремном сроке своего брата.