Александр Емельяненко отказался говорить о тюремном сроке своего брата

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отказался говорить о том, что его младший брат Иван Емельяненко получил тюремный срок. Его краткий ответ приводит «Матч ТВ».

«Нет, не могу [прокомментировать]», — заявил он.

18 декабря стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 9 декабря промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец Александр Емельяненко не будет помогать своему брату Ивану, который в ходе уличного конфликта причинил тяжкий вред здоровью мужчине.

27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

Ранее в команде Федора Емельяненко допустили, что он не будет драться после операции.