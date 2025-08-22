«Поддерживает традиции отца»: призер Олимпиады похвалил сына легендарного боксера

Знаменитый российский боксер Миша Алоян, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне-2012, двукратный чемпион мира по боксу среди любителей и обладатель чемпионского пояса WBO Gold, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил перспективы Никиты Цзю.

«Никита поддерживает традиции отца. Он сильный, напористый. Думаю, у них с братом будут хорошие перспективы, тем более у обоих есть пристальное внимание отца», — считает Алоян.

Никита Цзю, сын российского и австралийского легендарного боксера Константина Цзю, одержал в Сиднее свою одиннадцатую победу на профессиональном ринге в одиннадцати поединках, победив техническим нокаутом Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Представляющий Австралию Цзю отправил соперника в первом раунде в нокдаун, и в итоге тот так и не поднялся со стула, не выйдя на второй трехминутный отрезок. Победив Исмаили, младший сын Константина Цзю завоевал чемпионский пояс WBO Intercontinental.

