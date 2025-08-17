«Допустил ошибку»: Чимаев после завоевания титула извинился перед президентом UFC

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, на пресс-конференции после победы над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевания чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе извинился перед президентом промоушена Даной Уайтом.

«Я счастлив, что бой продлился пять раундов. Но извиняюсь перед Даной Уайтом — он любит досрочные победы. Я пытался на последних секундах боя, но допустил ошибку», — заявил он.

Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44.

Таким образом, 31-летний Чимаев одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.

Первый поединок в смешанных единоборствах (MMA) Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Чимаев победил техническим нокаутом. До боя с Дю Плесси Чимаев выходил в октагон 26 октября 2024 года и победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема.

Ранее искусственный интеллект предсказал, как бы завершился бой Матвей Сафонов — Илья Забарный в UFC.