ЦСКА повысил своему футболисту зарплату в несколько раз

Журналист Карпов: ЦСКА повысил зарплату футболисту Кисляку в несколько раз

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что московский ЦСКА повысил зарплату футболисту Матвею Кисляку в несколько раз.

Отмечается, что после повышения зарплаты Кисляк не будет поднимать вопрос об уходе в другую команду до следующего трансферного окна.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кисляк провел пять матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

В завершившемся сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за армейский клуб 33 матча во всех турнирах (чемпионат страны и Кубок России), в которых записал на свой счет четыре гола. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

