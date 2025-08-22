На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА повысил своему футболисту зарплату в несколько раз

Журналист Карпов: ЦСКА повысил зарплату футболисту Кисляку в несколько раз
true
true
true
close
ПФК ЦСКА

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что московский ЦСКА повысил зарплату футболисту Матвею Кисляку в несколько раз.

Отмечается, что после повышения зарплаты Кисляк не будет поднимать вопрос об уходе в другую команду до следующего трансферного окна.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кисляк провел пять матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

В завершившемся сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за армейский клуб 33 матча во всех турнирах (чемпионат страны и Кубок России), в которых записал на свой счет четыре гола. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее в ЦСКА дали обещание по поводу Кисляка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами