В ЦСКА дали обещание по поводу молодого российского футболиста

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини пообещал, что полузащитник Матвей Кисляк, несмотря на интерес иностранных клубов, не покинет команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кисляк играет очень хорошо, как и те игроки, о которых мы говорили. Команда играет хорошо. Кисляк от нас не уйдет», — сказал Челестини.

Всего в завершившемся сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за армейский клуб 33 матча во всех турнирах (чемпионат страны и Кубок России), в которых записал на свой счет четыре гола. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

В новом сезоне 20-летний футболист набрал 1+3 по системе «гол+пас».

Ранее Кисляк оценил вероятность перехода в европейский клуб.