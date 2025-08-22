На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа главная проблема российского спорта

Вяльбе: российским лыжникам недостает высокогорной базы
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российским лыжникам недостает высокогорной базы, отвечая на вопрос о главной проблеме российского спорта, передает Sport24.

Также она отметила, что детскому спорту не хватает финансирования за счёт государства.

«Мы пока об этом только много говорим. Не знаю, можно ли проблему решить. Я не президент и не министр — маленький человек», — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее отъезд российских лыжников в Европу объяснили отчаянием.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
