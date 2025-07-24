Отъезд российских лыжников в Европу объяснили отчаянием

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт в эфире телеканала TV2 заявил, что российские лыжники уехали на сборы в Европу от отчаяния.

По его словам, россияне теряют конкурентноспособность и пытаются из последних сил сохранить свою форму.

«За этим стоит скрытое отчаяние. Время летит слишком быстро для них. Они скрывают это под оскорбительной оболочкой позитива. Они пытаются показать, что они в деле, несмотря ни на что», — заявил Салтведт.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, есть ли шанс у российских лыжников поехать на Олимпиаду.