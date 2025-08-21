ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Риеке» в матче Лиги Европы

Греческий ПАОК проиграл хорватской «Риеке» в первом матче финала квалификации Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ХНК Риека», завершилась с результатом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Лука Менало на 39-й минуте.

Российские футболисты ПАОКа Федор Чалов и Магомед Оздоев появились в стартовом составе и были заменены на 60-й и 75-й минутах.

Ответный матч состоится 28 августа на стадионе «Тумба» в городе Салоники. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек».

