Американский футбольный клуб совершил самый дорогой трансфер в истории

Женский футбольный клуб «Орландо Прайд» из США совершил самый дорогой трансфер в истории женского футбола.

21 августа американский коллектив объявил о переходе нападающей сборной Мексики Лизбет Жаклин Овалье из «Тигрес» за 1,5 млн долларов. Отмечается, что контракт заключен по схеме «2+1».

В активе 25-летней Овалье 81 матч за сборную Мексики, в которых она забила 20 мячей.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

