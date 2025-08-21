Валиева раскрыла, завершит ли карьеру

Российская фигуристка Камила Валиева в интервью медиацентру Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ) заявила, что не планирует завершать профессиональную карьеру.

«Я пока не заканчиваю свою профессиональную карьеру, чтобы у меня уже были какие‑то ученики. Надеюсь, что такое будет, что я поднаберусь достаточно опыта и, конечно же, у меня будет соответствующее образование. И мы уже будем с точностью работать над этим», — заявила Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

