В Госдуме ответили на вопрос о взаимоотношениях Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что французский «ПСЖ» обговорил различные моменты с украинским защитником Ильей Забарным по поводу россиянина Матвея Сафонова перед подписанием контракта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что в команде, которая играет на высочайшем уровне и к которой приковано внимание во всем мире, какие-то условия с ним были согласованы еще на стадии переговоров о переходе. И, видимо, ему было сказано: «Давайте вместе играть в футбол», — заявила Журова.

Также она отметила, что, в любом случае, контактов Сафонова и Забарного избежать не получится.

«Украинские болельщики будут очень внимательно следить за поведением Забарного. И будут какие-то совместные фотографии — он же не будет убегать в сторону, когда команда будет фотографироваться», — добавила она.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

17 августа в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Нант» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Витинья на 67-й минуте. Забарный начал матч в стартовом составе, Сафонов — на скамейке запасных.

