Во Франции рассказали о будущем Сафонова в «ПСЖ»

Французский журналист Фабрис Хокинс заявил, что российский вратарь Матвей Сафонов хочет остаться в «ПСЖ», передает «Чемпионат» со ссылкой на football365.

«Он хочет остаться. Не думаю, что они собираются увольнять всех вратарей. Сафонов хочет остаться. В этом сезоне он, вероятно, будет «парижанином», — сказал Хокинс.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

17 августа в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Нант» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Витинья на 67-й минуте. Забарный начал матч в стартовом составе, Сафонов — на скамейке запасных.

