«Зенит» потребовал разъяснений по судейским решениям в матче со «Спартаком»

«Зенит» ждет разъяснений от ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» ждет от Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разъяснения по двум решениям судейской бригады в матче против московского «Спартака». Об этом рассказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая карточка Дугласу Сантосу и пенальти в наши ворота на 88-й минуте при борьбе за мяч Густаво Мантуана и Наиля Умярова. Ожидаем объективного профессионального рассмотрения и разъяснений», — сказал Медведев.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), проходивший 16 августа в Москве. На 50-й минуте с поля был удален защитник «Зенита» Дуглас Сантос за вторую желтую карточку. В концовке главный арбитр матча Артем Чистяков назначил пенальти в ворота петербуржцев, но полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко дважды коснулся мяча при нанесении удара и не реализовал одиннадцатиметровый, из-за чего тот не был перебит.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на девятом месте, набрав шесть очков. «Спартак» расположился на 13-й позиции с пятью баллами.

