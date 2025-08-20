«Спартак» оштрафовали за неявку Станковича на пресс-конференцию

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 20 тысяч рублей за неявку главного тренера Деяна Станковича на пресс‑конференцию после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Станкович не явился на пресс‑конференцию, был Сакич. Штраф 20 тысяч рублей клубу, это было не согласовано», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

