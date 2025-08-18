На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я ошибся»: комментатор принес извинения за слова о девушках-судьях на кухне

Комментатор Боярский извинился за оскорбительные слова о девушках-арбитрах
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Боярский | Боярский LIVE»

Комментатор Александр Боярский в своем Telegram-канале принес извинения за свои оскорбительные слова о работе женщин-арбитров.

«Я ошибся. Вчера я совершил ошибку, в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был неправ и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора», — отметил он.

Боярский посоветовал Станковой «заниматься своими делами на кухне» после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ с «Зенитом» 17 августа. Также комментатор предложил девушкам-судьям рожать детей и заниматься мужьями. Комментатор негодовал, что всякий раз происходят ошибки, если на матче работает девушка-судья. Также он добавил, что женщины должны работать только на женском футболе.

После произошедшего пресс-служба «Родины» объявила, что Боярский будет отстранен от работы.

Боярский — футбольный комментатор, в журналистике работает более 15 лет. Он комментирует матчи академии «Родины» с 2024 года.

Ранее тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в матче, проигранном 1:5.

