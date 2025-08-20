На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский футболист потратил более трех миллионов рублей на празднование дня рождения

Mash: Кривцов из «Краснодара» отпраздновал день рождения на три миллиона рублей
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский полузащитник »Краснодара» Никита Кривцов потратил более трех миллионов рублей на празднование своего 23-летия. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Известно, что для мероприятия, которое состоялось в одном из ресторанов Краснодара, наняли профессиональное агентство. Праздник проходил в стилистике казино. Также присутствовали кальян, именные алкогольные коктейли и азартные игры — рулетка, хомячьи и черепашьи бега, покер.

Среди гостей Кривцова были одноклубники Данила Козлов, Станислав Агкацев, Эдуард Сперцян, Сергей Петров и Александр Черников.

17 августа «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 5:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва был удален игрок «Сочи» Марсело Алвес. Через две минуты Эдуард Сперцян открыл счет в матче. В середине тайма Сперцян удвоил преимущество хозяев. Антон Зиньковский один мяч отыграл, но Диего Коста и Никита Кривцов довели счет до крупного. В самом конце встречи окончательный счет установил Гаэтан Перрен.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее московский «Спартак» опустился в зону стыковых матчей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
