«Спартак» опустился в зону стыковых матчей

Московский «Спартак»» опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) — зону стыковых матчей.

В активе команды пять очков, которые клуб набрал за пять туров. Красно-белые спустились на 14-е место после победы «Оренбурга» над тольяттинским «Акроном» со счетом 2:1. В активе оренбургской команды также пять очков, но она обходит «Спартак» по дополнительным показателям.

Ниже «Спартака» оказались три команды — «Ростов», имеющий три очка, «Сочи» с одним баллом и «Пари Нижний Новгород» с нулем баллов. При этом эти команды еще не сыграли свои матчи пятого тура. Если «Ростов», который играет в минуты написания матча с казанским «Рубином», одержит победу, то «Спартак» опустится на 13-е место.

«Спартак» в матче пятого тура РПЛ на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили совместный антирекорд.