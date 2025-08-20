Бывший президент МОК получил орден

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах награжден Большим крестом Ордена заслуг Венгрии. Об этом в своих социальных сетях сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

«Мы отдаем дань уважения выдающемуся человеку. Дело его жизни говорит само за себя. Мы, венгры, благодарны Томасу Баху за его неизменную приверженность сотрудничеству и «культуре мира» — идеалам, которые он неизменно отстаивал и пропагандировал», — написал Шуйок.

26 февраля МОК принял отставку Баха с поста главы организации. Решение вступило в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия были переданы новому главе МОК.

20 марта 41-летняя Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две — золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Александра Трусова на аукционе продала коньки с Олимпиады.