Трусова на аукционе продала коньки с Олимпиады

Трусова продала на аукционе коньки с Олимпиады-2022 за 330 тысяч рублей

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) продала на аукционе коньки, в которых выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на портале Fan.

«Использовались Александрой Трусовой на Олимпийских играх в Пекине. Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесен автограф», — говорится в описании.

Известно, что финальная цена лота составила 330 тысяч рублей.

Спортсменка родила сына 6 августа.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Ранее Трусова анонсировала возвращение на лед.