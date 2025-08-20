На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бразильский вратарь установил мировой рекорд

44-летний вратарь «Флуминенсе» Фабио побил мировой рекорд по количеству матчей
Nicolò Campo/Getty Images

Вратарь бразильского «Флуминенсе» Фабио установил мировой рекорд, проведя больше всех матчей в футболе. Об этом сообщает CNN Brasil.

Издание утверждает, что 44-летний голкипер достиг отметки в 1391 матч на профессиональном уровне и обошел бывшего вратаря сборной Англии Питера Шилтона (1390). Рекордной стала ответная встреча 1/8 финала Южноамериканского кубка против колумбийского «Америка Кали», которая состоялась 20 августа. «Флуминенсе» одержал победу со счетом 2:0 и 4:1 по сумме двух матчей.

Всю карьеру Фабио провело в Бразилии. В его активе 976 матчей за «Крузейро», 235 — за «Флуминенсе», 150 — за »Васко да Гама» и 30 — за «Униан Бандейранте».

19 августа медиафутбольный клуб «Амкал» установил мировой рекорд, а 9 августа — российская гимнастка установила мировой рекорд на Северном полюсе.

Ранее пловчиха Дарья Клепикова установила рекорд России.

