Пловчиха Клепикова установила рекорд России

Российская пловчиха Дарья Клепикова установила рекорд России на дистанции 100 метров кролем и вышла в финальный заплыв на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

20-летняя спортсменка показала третий результат в полуфиналах — 53,14 секунды. Она улучшила свое же достижение, которое установила год назад (53,34 сек). Кроме того, Клепикова стала первой в российской истории, кто вышел в финал ЧМ на этой дистанции. Лучшим результатом до этого момента являлось девятое место, которое в 1994 году занимала Наталья Мещерякова, а в 2019-м — Мария Каменева.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее пловец Пригода установил рекорд России.