Российская гимнастка установила мировой рекорд на Северном полюсе

Российская гимнастка Мария Рослякова первой в мире выступила на Северном полюсе, установив рекорд. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что с 5 августа ее выступление было зарегистрировано в Реестре рекордов РФ, а также в Международной книге рекордов Interrecord как достижение в категории «Официальное превосходство» (Official Excellence)».

Рослякова смогла в спецформе исполнить программу с лентой, мячом и булавами. Все элементы спортсменка выполняла на ковре для гимнастики, который нужен для предотвращения скольжения..

В начале августа сообщалось, что российские спортсмены впервые за шесть лет, впервые с 2019 года, попали на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре и завоевали шесть золотых медалей, установили два мировых рекорда, а также одержали первую в своей истории победу в мужской эстафете комплексом 4х100 м. Кроме того, сборная России заняла четвертое место в медальном зачете. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пловчиха Дарья Клепикова установила рекорд России.