Медиафутбольный клуб установил мировой рекорд

Бывший баскетболист Подкользин стал самым высоким футболистом в истории

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Павел Подкользин установил мировой рекорд, сыграв за медиаклуб «Амкал» в матче Кубка России по футболу.

40-летний Подкользин был включен в Книгу рекордов России, как самый высокий человек страны — его рост составляет 2 м 26 см. До этого момента самым высоким игроком в истории был немецкий вратарь Симон Блох Йоргенсен (2 м 10 см).

Подкользин появился в стартовом составе и был заменен на 18-й минуте.

В первом раунде Пути регионов «Амкал» обыграл «Квант» с голом стримера.

Лучшим результатом «Амкала» в Кубке России стал выход в 1/32 финала.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

