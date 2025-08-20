Названо условие для вызова Соболева в сборную

Первый тренер Соболева: его вызовут в сборную, если станет стартовым в «Зените»

Первый тренер футболиста «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов считает, что нападающему нужно стать игроком стартового состава в петербурсгком клубе, чтобы его вызвали в сборную России. Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Он ведь в «Зените» в стартовый состав не попадает. С чего его должны вызывать? Да, есть парочка важных голов в этом сезоне, но окончательное решение за Карпиным. Если будет Соболев играть с первых минут в «Зените и забивать — вернется в сборную России», — заявил Горбунов.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В составе московской команды на его счету 41 гол в 102 матчах.

В 2025 году национальная команда еще проведет матчи с Иорданией, Катаром, Ираном, Боливией, Перу и Чили.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

