Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в шоу SMOL FM выразил уверенность, что национальная команда сможет конкурировать с соперниками в официальных матчах.

«Чтобы понять, будут ли мандражировать и трястись, надо играть эти матчи. Понять, думать, что этот игрок не подвержен подобному… это все только на словах. Если сборная сейчас вернется на международную арену, то она будет конкурентоспособна, в этом я уверен», — заявил специалист.

В 2025 году национальная команда еще проведет матчи с Иорданией, Катаром, Ираном, Боливией, Перу и Чили.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

