На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемпионку Европы с Украины дисквалифицировали за допинг

Украинскую легкоатлетку Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года за допинг
true
true
true
close
marynabekh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионку Европы 2022 года в тройном прыжке украинку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В пробе 30-летней украинки были обнаружены метаболиты тестостерона. Она была отстранена от соревнований с 13 мая, срок ее четырехлетней дисквалификации будет отсчитываться от этой даты. Результаты Бех-Романчук аннулированы с момента сдачи положительной пробы — 7 декабря 2024 года.

Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке в 2022 году. Также в ее активе три серебра: чемпионата Европы (2018) в прыжке в длину, и чемпионатов мира в прыжках в длину и тройном прыжке (2019, 2023).

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российская легкоатлетка раскритиковала мировую рекордсменку с Украины.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами