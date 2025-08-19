Чемпионку Европы с Украины дисквалифицировали за допинг

Чемпионку Европы 2022 года в тройном прыжке украинку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В пробе 30-летней украинки были обнаружены метаболиты тестостерона. Она была отстранена от соревнований с 13 мая, срок ее четырехлетней дисквалификации будет отсчитываться от этой даты. Результаты Бех-Романчук аннулированы с момента сдачи положительной пробы — 7 декабря 2024 года.

Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке в 2022 году. Также в ее активе три серебра: чемпионата Европы (2018) в прыжке в длину, и чемпионатов мира в прыжках в длину и тройном прыжке (2019, 2023).

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

