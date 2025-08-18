Российская легкоатлетка раскритиковала мировую рекордсменку с Украины

Двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова назвала некрасивыми и глупыми высказывания мировой рекордсменки Ярославы Магучих с Украины в адрес российских спортсменов. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Некрасиво, когда человек, который продвигает легкую атлетику, порой дает комментарии, не очень фильтруемые. В сторону Лены Куличенко в стиле: «Патлы все повырываю». Я читаю, сижу и думаю: «Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?» Это ужасно», — заявила Кочанова.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

