Украинской футболистке дали желтую карточку за споры на русском языке

Украинской футболистке одесской команды Ирина Майбородиной дали желтую карточку за то, что в матче чемпионата Украины она спорила с судьей на русском языке, передает Mash на спорте.

Майбородина стала кричать судье на русском «ты что, не видишь?», за что моментально получила желтую карточку.

Судья Анастасия Романюк во время матча сказала: «На русском языке мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины».

14 августа стало известно о том, что призер чемпионатов мира по боевому самбо украинец Максим Рындовский хочет получить российское гражданство.

«К сожалению, вернуться домой я не могу, потому что там сейчас политическая хунта. До начала СВО я был аполитичным, но, к большому сожалению, политика меня затронула», — заявил Рындовский.

32-летний Рындовский покинул Украину в 2022 году. В его активе три медали чемпионатов Европы, а также четыре победы на чемпионатах мира по бразильскому джиу-джитсу.

Ранее легенда сборной Украины попросил Илью Забарного вести себя осторожней в контактах с Матвеем Сафоновым.