Легенда сборной Украины попросил Забарного вести себя осторожней в контактах с Сафоновым

Экс-футболист Шевченко просил Забарного быть осторожным в контактах с Сафоновым

Легенда сборной Украины Андрей Шевченко попросил новичка французского «ПСЖ» Илью Забарного вести себя осторожней в контактах со своим одноклубником Матвеем Сафоновым, передает Sport24 со ссылкой на источник.

«Президент Украинской ассоциации футбола Шевченко говорил с Забарным. И попросил быть осторожным в контактах с Сафоновым. Но Матвей тепло встретил новичка и отметил, что украинец усилит команду», — сказал источник.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов и Забарный общаются в «ПСЖ» на русском языке.