Украинский призер чемпионатов мира хочет получить российское гражданство

Украинский самбист Рындовский заявил о желании получить российское гражданство
fck_fshn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Призер чемпионатов мира по боевому самбо украинец Максим Рындовский хочет получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, вернуться домой я не могу, потому что там сейчас политическая хунта. До начала СВО я был аполитичным, но, к большому сожалению, политика меня затронула», — заявил Рындовский.

Также он отметил, что чувствует себя в России «своим среди своих».

32-летний Рындовский покинул Украину в 2022 году. В его активе три медали чемпионатов Европы, а также четыре победы на чемпионатах мира по бразильскому джиу-джитсу.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что чемпионка России задумалась о смене спортивного гражданства.

