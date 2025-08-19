Бывший тренер «Зенита» оценил неудачный старт команды в РПЛ

Рапопорт о неудачном старте «Зенита» в РПЛ: еще 25 туров

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт призвал не говорить о провале команды в связи с неудачным стартом в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Ещё 25 туров играть. А заканчиваем в мае будущего года. Старт, мягко говоря, неудачный. Но провал? Побеждаешь одну-две игры и сразу поднимаешься вверх. Я думаю, пока что говорить о провалах сложно и не нужно», — заявил Рапопорт.

В пятом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов.

