«Зенит» и «Спартак» установили совместный антирекорд

У «Зенита» и «Спартака» худшая сумма очков для этих клубов после 5 туров в РПЛ

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» установили совместный антирекорд после матча в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Opta Sports.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов. В активе «Спартака» пять очков и 12-я строчка в таблице. Таким образом, на двоих у команд 11 очков — это худшая сумма очков для этих двух клубов после пяти туров (без учета сезонов, когда «Зенит» не играл в высшей лиге). До этого худшим показателем был сезон в 2008 году, когда клубы на двоих набрали 12 очков.

Встреча «Спартака» и «Зенита», которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

