«Продала бы душу»: чемпионка России раскрыла, хочет ли выступать в нейтральном статусе

Двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова рассказала, что выступила бы на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, если бы была такая возможность. Ее слова приводит «Чемпионат».

«После каждого сезона я откровенно реву. Ты сидишь дома, а люди с результатами гораздо ниже твоих — с медалями, они занимают «твое» место. Я бы душу продала за возможность выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Но нам даже не дали эту возможность», — заявила Кочанова.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее чемпионка России задумалась о смене спортивного гражданства.