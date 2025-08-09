Чемпионка России задумалась о смене спортивного гражданства

Чемпионка России по легкой атлетике Анастасия Красильникова заявила, что думает о смене спортивного гражданства. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Были предложения бегать не за Россию. Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос. Семейно решаем. Мама говорит, что надо пробовать, развиваться. Пока ждем, что ситуация все‑таки изменится, и мы сможем ездить за границу», — заявила спортсменка.

8 августа Красильникова завоевала золотую медаль на чемпионате России в Казани, выиграв забег на 3000 м с препятствиями с результатом 9 минут 29,40 секунд.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

