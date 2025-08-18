На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦСКА пожаловались, что не забили «Динамо» больше трех мячей

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что ЦСКА мог забить «Динамо» гораздо больше
ПФК ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил болельщикам, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не забили четвертый гол, у нас было два-три момента, чтобы полностью закрыть игру. Понятно, что при 3:1 на чужом поле «Динамо» нас прижало, это нормально, мы не можем доминировать в течение 90 минут. Нам недоставало замен, у нас короткая скамейка, при этом весь тайм мы имели шансы и создавали опаснейшие моменты у ворот соперника. В концовке встречи я выпустил Абдулкадырова, чтобы мы не пропустили со стандарта и после верховых подач», — заявил Челестини.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее Валерий Карпин обратился к болельщикам после поражения от ЦСКА в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
