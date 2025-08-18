Карпин обратился к фанатам «Динамо» после поражения от ЦСКА

Тренер «Динамо» Карпин обратился к болельщикам после поражения от ЦСКА в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил болельщикам, что постарается исправить недочеты, существующие у команды на данный момент времени.

«Слова болельщикам? Мы будем работать дальше. Надеюсь, что придет результат и не будет таких глупых ошибок. Таких, как были сегодня, как были в кубковом матче с «Краснодаром», — заявил Карпин.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

