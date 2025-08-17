На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Братское дерби: «Динамо» принимает ЦСКА. LIVE

Футбол. РПЛ. 5-й тур. «Динамо» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче пятого тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 5-й тур
Матч не начался
17 августа 18:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
17:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

