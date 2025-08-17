Спорт
Братское дерби: «Динамо» принимает ЦСКА. LIVE
Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче пятого тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 5-й тур
Матч не начался
17 августа 18:00
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
17:40
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.