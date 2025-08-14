На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка Батракова заявила, что ее не смущает разница в возрасте с футболистом

30-летняя девушка 20-летнего Батракова Подшибякина: нас не смущает разница в возрасте
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина заявила, что разница в возрасте с полузащитником команды Алексеем Батраковым их не смущает. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят, какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши, нам в них жить», — ответила Подшибякина.

9 июля экс-футболистке исполнилось 30 лет. Сейчас она работает ведущей на клубном ТВ. 9 июня Батракову исполнилось 20 лет.

9 августа сообщалось, что 20-летний Батраков стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в ворота «Спартака».

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

Три мяча в этом противостоянии на счету Батракова — он отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах. Еще один гол «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. В составе «Спартака» отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных.

Ранее Батракову дали совет по поводу отъезда в Европу.

Футбол. Чемпионат России
