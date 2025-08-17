На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на матч РПЛ
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московские «Динамо» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Зайнутдинов, Фомин, Сергеев, Макаров, Рубенс, Осипенко, Бителло.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Гаич, Кисляк, Мусаев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов.

Карпин, остающийся также главным тренером сборной России, возглавил «Динамо» на правах совместителя по окончании прошлого сезона. На старте чемпионата бело-голубые смогли набрать всего пять очков в четырех проведенных играх и занимают девятое место в таблице Российской премьер-лиги. На групповой стадии Кубка России динамовцы обыграли со счетом 3:2 «Сочи», после чего потерпели разгромное поражение от «Краснодара».

ЦСКА идет в турнирной таблице на четвертой строчке, имея в активе восемь баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, можно ли сказать, что Карпин переоценен.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами