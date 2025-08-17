«Динамо» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Московские «Динамо» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Зайнутдинов, Фомин, Сергеев, Макаров, Рубенс, Осипенко, Бителло.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Гаич, Кисляк, Мусаев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов.

Карпин, остающийся также главным тренером сборной России, возглавил «Динамо» на правах совместителя по окончании прошлого сезона. На старте чемпионата бело-голубые смогли набрать всего пять очков в четырех проведенных играх и занимают девятое место в таблице Российской премьер-лиги. На групповой стадии Кубка России динамовцы обыграли со счетом 3:2 «Сочи», после чего потерпели разгромное поражение от «Краснодара».

ЦСКА идет в турнирной таблице на четвертой строчке, имея в активе восемь баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, можно ли сказать, что Карпин переоценен.