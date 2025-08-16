На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев рассказал, можно ли сказать, что Карпин переоценен

Губерниев: выражение «поезд в огне» не про «Локомотив», а скорее про «Динамо»
Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что пока не стоит говорить, что главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин переоценен, передает «Чемпионат».

«Пока не нужно говорить о том, что Карпин переоценен. «Динамо» нужно дать несколько игр. Но сравнить это с поступательным путем «Локомотива». Выражение «поезд в огне» сейчас скорее про «Динамо», — сказал Губерниев.

Карпин, остающийся также главным тренером сборной России, возглавил «Динамо» на правах совместителя по окончании прошлого сезона. На старте чемпионата бело-голубые смогли набрать всего пять очков в четырех проведенных играх и занимают девятое место в таблице Российской премьер-лиги. На групповой стадии Кубка России динамовцы обыграли со счетом 3:2 «Сочи», после чего потерпели разгромное поражение от «Краснодара».

Ранее игрок сборной России рассказал, что ждет Карпина и «Динамо».

Футбол. Чемпионат России
