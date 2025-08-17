«Казалось чем-то нереальным»: российская бегунья уехала жить в США

Российская бегунья Анастасия Кретова объяснила, как приняла решение уехать на учебу в США. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вообще никогда не думала об этом. Это казалось чем-то нереальным. Но когда ребята начали активно рассматривать такой вариант, стало интересно. В ноябре-декабре [2024 года] мне написали в соцсетях с предложением, и все как-то закрутилось. Очень много сомнений было, но кто я, если не попробую», — рассказала она.

Кретова подписала контракт с университетом Канзаса и переехала в США.

Бегунья специализируется в беге на 400 метров. На этой дистанции на юниорском чемпионате России она завоевала бронзовую медаль. Также она выиграла золотую медаль юниорского первенства в эстафете 4 по 400 метров.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стало известно, когда российских легкоатлетов вернут на международные соревнования.