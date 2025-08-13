Стало известно, когда российских легкоатлетов вернут на международные соревнования

Кнороз: Коу не любит россиян и будет искать любые способы не допускать нас

Российская легкоатлетка Полина Кнороз заявила, что из-за главы World Athletics Себастьяна Коу спортсмены из России будут последними в очереди на допуск к международным соревнованиям. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Конечно, это очень расстраивает, очень обидно. Потому что мы ничем не хуже. Но пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать. Он просто не любит россиян — и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать», — заявила Кнороз.

На чемпионате России в Казани 26-летняя Кнороз победила с личным рекордом — 4,86 м. В статусе чемпиона она установила планку на 4,92 м, но эта высота ей не покорилась.

В рейтинге лучших результатов сезона в мире Кнороз расположилась на втором месте. Первую строчку занимает Аманда Молл из США с прыжком на 4,91 м.

Кнороз — обладательница звания мастера спорта международного класса (2017).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Ранее Кнороз раскрыла мотивацию продолжать выступления.