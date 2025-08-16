Соболев впервые забил «Спартаку»

Российский нападающий «Зенита» Александр Соболев впервые забил московскому «Спартаку» после перехода из московской команды.

28-летний форвард появился на поле на 46-й минуте вместо колумбийца Матео Кассьерры. Он отличился на 63-й минуте.

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена». В момент написания новости счет в матче ничейный — 2:2. На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Соболев снова сравнял счет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

После четырех игр «Спартак» с четырьмя очками занимает 11-е место, «Зенит» с пятью — восьмое.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В составе московской команды на его счетк 41 гол в 102 матчах.

