Станкович раскрыл, уволят ли его в случае поражения от «Зенита»

Станкович о возможной отставке: не думаю об этом, мы продолжаем играть в футбол
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что не думает о возможной отставке в случае поражения от петербургского «Зенита». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я в таком ключе не думаю, потому что мы профессионалы, мы продолжаем делать то, что делаем, футбол будет продолжаться и после этого матча, поэтому мы уверены в себе. Ни журналисты, ни эксперты не могут ничего в этом поменять, это решает клуб», — заявил Станкович.

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена». В момент написания новости счет в матче ничейный — 1:1. На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

После четырех игр «Спартак» с четырьмя очками занимает 11-е место, «Зенит» с пятью — восьмое.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Зенит» выйдет без полевых игроков из России на матч против «Спартака».

