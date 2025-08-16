Игрок сборной России рассказал, что ждет Карпина и «Динамо»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о поведении главного тренера столичного «Динамо» Валерия Карпина, улыбавшегося в концовке выездной кубковой встречи с «Краснодаром», где его подопечные уступили со счетом 0:4.

«Все эти саркастические улыбки Карпина в конце матча – он, конечно, расстроен результатом. Но одно дело Кубок, другое – чемпионат. Думаю, «Динамо» выкарабкается. Очень неплохой состав, и Валерий Георгиевич потихоньку все настроит», — уверен Деменко.

Карпин, остающийся также главным тренером сборной России, возглавил «Динамо» на правах совместителя по окончании прошлого сезона. На старте чемпионата бело-голубые смогли набрать всего пять очков в четырех проведенных играх и занимают девятое место в таблице Российской премьер-лиги. На групповой стадии Кубка России динамовцы обыграли со счетом 3:2 «Сочи», после чего потерпели разгромное поражение от «Краснодара».

