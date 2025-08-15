Олимпийский чемпион по плаванию признался, что ему требовалась помощь психолога

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов признался, что по ходу своей карьеры он был вынужден обратиться за психологической помощью. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Админка Ленобласти».

«На тот момент был 2016 год, Олимпийские игры. Я думал, что не справлюсь — не справлюсь психологически. Начал работать активно с психологами. Единственное, что помогало не сдаться, — это понимание, что олимпийское золото — моя цель», — отметил спортсмен.

На летних Олимпийских играх в 2016 году, которые состоялись в Рио-де-Жанейро, пловец завоевал бронзовую медаль. Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Рылов — первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. Также он — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.

